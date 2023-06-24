



Медведев: не допустим, чтобы ядерное оружие оказалось в руках бандитов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не допустят сценария, чтобы ядерное оружие оказалось в руках бандитов, а в МИД РФ уверяют, что ситуация с мятежом решится "в ближайшее время", пишет Интерфакс.



"Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам", - заявил Медведев.



Он также назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в стране. При этом Медведев назвал враньем "спекуляции" на тему былых обид Пригожина, невыполнения обязательств Минобороны, "ударов" по тылу и коррупции чиновников.



В то же время, МИД РФ в официальном заявлении предостерег страны Запада от использования внутриполитической ситуации в России в своих целях.



"Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей.

Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом", - говорится в заявлении ведомства.



В МИД РФ уверяют, что "имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе", а сам мятеж "играет на руку внешним врагам России".



В заявлении выражается убеждение, что "в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского".



"Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - уверяют в МИД РФ.