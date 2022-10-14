



Медведев назвал главу дипломатии ЕС "увядшей брюссельской капустой"

Бывший президент России и действующий зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой".



Такое сообщение появилось на странице в одной из соцсетей Медведева, сообщают РИА Новости.



"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель", - пишет Медведев



Далее экс-президент России рассуждает о возможной ядерной войне: "Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ – не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена". Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет. Проследим логическую цепочку последствий: сначала якобы ядерный удар по Украине - сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране - встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход - ядерная зима на планете. Удивительно, откуда берут таких мощных ботаников на такие высокие должности. Бедная Европа…".