



Медведев: "Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения"

Бывший президент России и зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги РФ находятся не только в Украине. В связи с этим в России "наращивают производство наиболее мощных средств поражения"



"Нам гораздо сложнее - наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах", - написал Медведев в Telegram.



