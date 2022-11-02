



Медведев: "Мораторий на смертную казнь можно преодолеть"

После сообщений о задержании диверсантов в Уфе экс-президент РФ и заместитель председаталя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился гневным постом.



Медведев назвал диверсантов "уродами" и заявил, что мораторий на смертную казнь можно преодолеть при необходимости.



"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", - пишет Медведев.



Политик напомнил, что "никто не цацкался" с подобными "саботажниками" в годы Великой Отечественной войны.



"Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления", - подчеркнул Медведев.



Бывший российский президент продолжил: "В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества".



