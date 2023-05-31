



Медведев: Лондон был и остается извечным врагом Москвы

"Лондон был и остается извечным врагом Москвы".



Так заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Политик прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который сказал, что Киев имеет право "проецировать силу за пределы своих границ".



"Бестолковые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны", - написал он в среду на своей странице в Twitter.



По словам Медведева, Великобритания ведет против РФ необъявленную войну, а значит, любой ее деятель может рассматриваться как законная военная цель.



"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т.е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель",- добавил он.



В то же время, Москва не исключает, что Великобритания принимала участие в планировании терактов против России. Об этом говорится в ответе официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.



По словам российского дипломата, РФ хорошо известно о последовательных усилиях Лондона, направленных на военное содействие Киеву.