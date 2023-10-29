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Медведев грозит Европе уничтожением
29.10.2023 15:19 Алина Груднева

Медведев грозит Европе уничтожением

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев разразился очередной порцией угроз в адрес Европы.

По его словам, Евросоюз якобы "не может самостоятельно действовать" не только на международной арене, но и в самой Европе.

"Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а вот "старушки Европы" скоро не будет", - пригрозил Медведев.

Также он прокомментировал ситуацию в сфере энергетики, отметив, что энергосотрудничество Европы с РФ заморожено "очень надолго", в связи с чем для "ЕС наступили тяжелые времена".

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