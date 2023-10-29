



Медведев грозит Европе уничтожением

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев разразился очередной порцией угроз в адрес Европы.



По его словам, Евросоюз якобы "не может самостоятельно действовать" не только на международной арене, но и в самой Европе.



"Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а вот "старушки Европы" скоро не будет", - пригрозил Медведев.



Также он прокомментировал ситуацию в сфере энергетики, отметив, что энергосотрудничество Европы с РФ заморожено "очень надолго", в связи с чем для "ЕС наступили тяжелые времена".