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Медведев: если Южная Корея поставит Киеву оружие, дадим то же самое КНДР
19.04.2023 13:16 Алина Груднева

Медведев: если Южная Корея поставит Киеву оружие, дадим то же самое КНДР

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что Южная Корея не исключает возможности поставок оружия Украине.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", — возмутился он.

Медведев пригрозил Южной Корее тем, что в случае поставок Киеву оружия, Россия поможет КНДР.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР", - добавил он.
 

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