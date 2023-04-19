



Медведев: если Южная Корея поставит Киеву оружие, дадим то же самое КНДР

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что Южная Корея не исключает возможности поставок оружия Украине.



"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", — возмутился он.



Медведев пригрозил Южной Корее тем, что в случае поставок Киеву оружия, Россия поможет КНДР.



"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР", - добавил он.

