Медведев: Должностные лица Великобритании могут стать законной военной целью РФ

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Twitter-аккаунте, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как законная военная цель России.



Так Медведев прокомментировал слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о том, что Украина в рамках самообороны имеет право применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России наносить удары по Украине. Клеверли сделал такое заявление после атаки дронов на Москву.

Свое заявление о “законных целях” замглавы Совбеза мотивировал тем, что Великобритания может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с РФ, в рамках “общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны”.





“Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т. е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель”, – написал Медведев.

