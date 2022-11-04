



Медведев: цель России - остановить "верховного властелина ада"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Он озаглавил свой пост «Почему наше дело правое». В нем Дмитрий Медведев заявил, что Россия воюет против «умирающего мира» с его «похабными привычками», а ее конечная цель — остановить «верховного властелина ада». Однако он не уточнил, кто конкретно имеется в виду.



«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель»,— написал зампред Совбеза у себя в Telegram.



Как считает господин Медведев, против России воюет «часть умирающего мира», «кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ», а также «большая стая лающих собак из западной псарни» и «разномастная свора хрюкающих подсвинков». По его мнению, сейчас Россия обрела «сакральную мощь» и «стряхнула липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий». Он считает, что такого «пробуждения» ждали и другие страны, «изнасилованные повелителями тьмы». Дмитрий Медведев также полагает, что кости «алчных перебежчиков», «сваливших за тридевять земель», должны «сгнить на чужбине».



В своем июльском посте Дмитрий Медведев вспоминал строки из Евангелия от Матфея и Откровения Иоанна Богослова: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы», чтобы к ним однажды не «пришел великий день гнева Его».