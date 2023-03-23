



Медведев: Арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что, если власти Германии решат исполнить решение Международного уголовного суда об "аресте" российского президента Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны.



Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.



"Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны России", — ЗАЯВИЛ Медведев, назвав министра юстиции Германии "придурком" и "недоумком".



Он добавил, что при реализации таких действий все российские средства "полетят в бундестаг".



21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда за выдачу «ордера на арест» президента России Владимира Путина.



Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.



