



Медики Смотричу: Ваши действия приведут к беспрецедентной эпидемии курения

Сегодня вечером ряд организаций здравоохранения направили министру финансов Бецалелю Смотричу язвительное письмо с призывом пересмотреть свои планы в отношении налога на электронные сигареты.



Организации, в которые входят врачи, исследователи и ученые, утверждают, что намерение министра финансов провалить голосование по налогообложению электронных сигарет полностью противоречит профессиональной позиции Министерства здравоохранения и научным знаниям, накопившимся за последние годы о вреде электронных сигарет.



Организации требуют, чтобы министр финансов не допустил наводнения рынка дешевыми курительными изделиями, доступными для детей, в соответствии с политикой Государства Израиль.



"Нет оснований избегать введения налога на электронные сигареты в целом и одноразовые электронные сигареты в частности, особенно в свете более широкого использования этих продуктов в последнее время", — говорится в письме.

