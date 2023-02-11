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Медики Смотричу: Ваши действия приведут к беспрецедентной эпидемии курения
11.02.2023 21:50 Евгения Маркова

Медики Смотричу: Ваши действия приведут к беспрецедентной эпидемии курения

Сегодня вечером ряд организаций здравоохранения направили министру финансов Бецалелю Смотричу язвительное письмо с призывом пересмотреть свои планы в отношении налога на электронные сигареты. 

Организации, в которые входят врачи, исследователи и ученые, утверждают, что намерение министра финансов провалить голосование по налогообложению электронных сигарет полностью противоречит профессиональной позиции Министерства здравоохранения и научным знаниям, накопившимся за последние годы о вреде электронных сигарет. 

Организации требуют, чтобы министр финансов не допустил наводнения рынка дешевыми курительными изделиями, доступными для детей, в соответствии с политикой Государства Израиль. 

"Нет оснований избегать введения налога на электронные сигареты в целом и одноразовые электронные сигареты в частности, особенно в свете более широкого использования этих продуктов в последнее время", — говорится в письме.
 

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