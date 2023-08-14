



Медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что вопрос медицинского страхования для украинцев в Израиле, которое ранее было отменено официальным Иерусалимом, пока решен положительно.



"Я говорил с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится; проблема будет решена в ближайшее время. Я благодарю моего израильского коллегу, который лично этим занимается. Мы также обсудили более широкую двустороннюю повестку дня", - написал глава МИД.



Четыре дня назад посольство Украины в Израиле сообщило, что согласно последним решениям правительства Израиля, было прекращено финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины. В связи с этим, посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной.

