



Мечта артиллеристов: в Израиле начали тестировать 155-мм САУ Sigma

В Израиле начали тестировать самоходные артиллерийские установки SIGMA, которые планируется пустить в серийное производство. Об этом сообщает Defensa_Israel.



Израильская разработка отличается высоким уровнем автоматизации всех процессов, в том числе автоматической системой заряжания. Предполагается, что артустановка по боевой мощи может заменить собой сразу 4 САУ M109, которых на вооружении у ЦАХАЛа находится около 600.



SIGMA оснащается системой, которая способна самостоятельно выбирать нужный снаряд и пороховой заряд для уничтожения цели. Также установка сама настраивает орудие для оптимального поражения. При этом у САУ есть возможность зарядки и наведения ствола в ручном режиме. За разработку SIGMA отвечает компания Elbit Systems.



Контракт на производство артустановок был подписан еще в 2019 году на 125 млн долларов. Шасси для САУ с колесной формулой 5х5 поставляет компания Oshkosh Defense. Все управление осуществляется из бронированной кабины. Максимальная дальность стрельбы SIGMA не озвучивается, но известно, что калибр составляет 155-мм.