"Мазл тов!". Премьер Венгрии Орбан поздравляет Нетаниягу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Биньямина Нетаниягу с возвращением к власти.



Орбан опубликовал поздравление и фотографию с надписью "Мазл тов!" в Twitter.



"Какая великая победа Биньямина Нетаниягу в Израиле! Трудные времена требуют сильных лидеров. Добро пожаловать обратно!", - написал Орбан.





What a great victory for Benjamin @Netanyahu in Israel! Hard times require strong leaders. Welcome back! pic.twitter.com/gF9SNkEuNW