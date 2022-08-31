



Маттео Сальвини пообещал перенести посольство Италии в Иерусалим

Италия снова идет на всеобщие выборы в сентябре этого года. Если опираться на данные опросов, то можно ожидать того, что правые вернут себе власть впервые за более чем десять лет благодаря возрождению правоцентристского альянса, в который входят партии "Братья Италии" (Fratelli d'Italia) во главе с Джорджией Мелони, правопопулистская партия Lega во главе с Маттео Сальвини и Forza Italia во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони и его сторонниками из числа христианских демократов.



Ожидается, что Сальвини, который считается произраильски настроенным, будет играть ведущую роль в правительстве правых.



В беседе с Israel Hayom он пообещал признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство Италии туда.



Его спросили, выполнит ли он свое обещание о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства Италии в Иерусалим, если правая коалиция победит на выборах, на что он ответил:



"Абсолютно да. Я дал слово, я полностью предан народу Израиля и намерен сдержать свое слово".