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Матери с колясками-гробами протестовали возле базы ЦАХАЛа
04.05.2023 17:17 Ирина Демьянова

Матери с колясками-гробами протестовали возле базы ЦАХАЛа

Группа женщин из организации «Матери на передовой» доставляет детские коляски с небольшими гробами, украшенными израильскими флагами, возле базы ЦАХАЛа в Тель а-Шомер.

Женщины маршируют к базе, выкрикивая требования о равенстве при прохождении военной службы в связи с планами правительства повторно принять законы, ранее отмененные БАГАЦ, предоставляющие студентам ультраортодоксальных ешив полное освобождение от военной службы в ЦАХАЛе.

Этот вопрос был источником разделения в израильском обществе на протяжении десятилетий, и противники исключений утверждали, что положение для ультраортодоксальных мужчин является глубоко дискриминационным по отношению ко всем другим мужчинам-евреям, которые по закону обязаны служить в Армии обороны Израиля.

Сегодняшние антиправительственные протесты были сосредоточены на темах различных форм неравенства в Израиле, включая призывное, а также религиозное и гендерное неравенство.
 


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