



Матери с колясками-гробами протестовали возле базы ЦАХАЛа

Группа женщин из организации «Матери на передовой» доставляет детские коляски с небольшими гробами, украшенными израильскими флагами, возле базы ЦАХАЛа в Тель а-Шомер.



Женщины маршируют к базе, выкрикивая требования о равенстве при прохождении военной службы в связи с планами правительства повторно принять законы, ранее отмененные БАГАЦ, предоставляющие студентам ультраортодоксальных ешив полное освобождение от военной службы в ЦАХАЛе.



Этот вопрос был источником разделения в израильском обществе на протяжении десятилетий, и противники исключений утверждали, что положение для ультраортодоксальных мужчин является глубоко дискриминационным по отношению ко всем другим мужчинам-евреям, которые по закону обязаны служить в Армии обороны Израиля.



Сегодняшние антиправительственные протесты были сосредоточены на темах различных форм неравенства в Израиле, включая призывное, а также религиозное и гендерное неравенство.

