



Матан Вильнаи: я - за гражданский бунт

Матан Вильнаи: "Мы уже в диктатуре. гражданский бунт? Интересное и правильное направление"



Матан Вильнаи, бывший заместитель начальника Генштаба и посол Израиля в Китае, в интервью радиостанции Ynet прокомментировал создание полицейской группы по борьбе с подстрекательством.



Группа, среди прочего, будет изучать заявления генерала в отставке Яира Голана, призывавшего к "широкомасштабному мятежу и применению незаконных средств".



Господин Вильнаи сообщил слушателям: “Мне кажется, это интересное и правильное направление. Полиция еще не арестовала сопляка, который бежал за бригадным генералом в Биньямина, но находит время возиться с Бараком и Яиром Голаном, погибшими в Государстве Израиль. Во многих отношениях мы уже являемся диктатурой", - сказал Вильнаи.

