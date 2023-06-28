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Матан Вильнаи: я - за гражданский бунт
28.06.2023 10:49 Аркадий Бочаровский

Матан Вильнаи: я - за гражданский бунт

Матан Вильнаи: "Мы уже в диктатуре. гражданский бунт? Интересное и правильное направление"

Матан Вильнаи, бывший заместитель начальника Генштаба и посол Израиля в Китае, в интервью радиостанции Ynet прокомментировал создание полицейской группы по борьбе с подстрекательством. 

Группа, среди прочего, будет изучать заявления генерала в отставке Яира Голана, призывавшего к "широкомасштабному мятежу и применению незаконных средств". 

Господин Вильнаи сообщил слушателям: “Мне кажется, это интересное и правильное направление. Полиция еще не арестовала сопляка, который бежал за бригадным генералом в Биньямина, но находит время возиться с Бараком и Яиром Голаном, погибшими в Государстве Израиль. Во многих отношениях мы уже являемся диктатурой", - сказал Вильнаи.
 

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