



Матан Кахана: пилотов-отказников от службы в 4 раза больше, чем сообщается

Депутат от оппозиции Матан Кахана считает, что министр обороны Йоав Галант вводит общественность в заблуждение относительно числа пилотов, отказывающихся от службы, и его влияния на боеготовность вооруженных сил.



"Галант вводит общественность в заблуждение, число тех, кто больше не является добровольцем, в четыре раза больше, чем сообщается", - сказал Кахана в интервью 12-му каналу новостей.



Галант предупредил, что протесты резервистов против пересмотра судебной системы могут повредить армии, но заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.



ЦАХАЛ способен выполнять свои задачи", но есть опасения, что в случае дальнейшего ухудшения готовности ситуация изменится, заявил Галант в понедельник в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.



По его словам, враги Израиля "ошибочно полагают, что у них есть возможность воспользоваться тем, что они воспринимают как слабость".

