



Матан Кахана: Мы поддержим правительство, когда оно сделает что-то хорошее

Депутат Кнессета Матан Кахана от фракции «А-Махане а-Мамлахти" заявил в субботу вечером, что, по его мнению, оппозиция не сможет консолидироваться и действовать единым блоком, но будет действовать "ответственно и по-государственному".



В интервью Channel 13 News Кахана сказал: "Там, где правительство будет делать хорошие вещи, мы будем поддерживать его, а там, где оно будет поступать менее успешно, мы будем действовать против него. В конце концов, мы не будем оппозицией правительству. Оппозицией будет Государство Израиль".



Он прокомментировал результаты выборов и заявил, что "реальность доказывает, что нам не удалось убедить общественность в том, что два бывших начальника штаба и бывший министр обороны — это те, кто может обеспечить безопасность. Общественность, вероятно, последовала за популистскими лозунгам и бряцанием оружием".



"Это не то, что мы ожидали, мы думали, что получим намного больше мест в Кнессете, как минимум 16, 17, 18. Мы думали, что представляем что-то хорошее и качественное и несем весть о "единстве" для всех слоев населения. Общественность в это не поверила, и высказалась очень ясно", - добавил он.



Кахана пояснил, что вопрос о присоединении к правительству не обсуждается его партией: "Общественность заявила, что хочет полноценного правого правительства".



По вопросу о назначении следующего министра обороны Кахана сказал: "Я надеюсь, что Нетаниягу будет действовать ответственно и отдаст оборону и безопасность людям, подходящим для этой должности, а не неопытным и безответственным людям, которые выразились очень безответственно. Думаю, что если Смотрич станет министром обороны и будет поддерживать все то, что он сказал, например, роспуск Палестинской администрации, роспуск гражданской администрации и, например, назначение офицеров в зависимости от размера их кипы, мы получим очень плохой результат".

