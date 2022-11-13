



Матан Кахана: Дери не может быть министром, это серьезная моральная проблема

Депутат Кнессета Матан Кахана от партии “А-Махане а-Мамлахти” говорит, что, по его мнению, новое правительство не сможет проводить политику, как ему хотелось бы.



“Я боюсь, что если будущие министры Смотрич и Бен-Гвир попытаются реализовать свои заявления, нас ждет сложный период. Вскоре они обнаружат реальность и ограниченность власти", – сказал Кахана в интервью 103 FM.



“Если Бен-Гвир попытается открыть Храмовую гору для еврейской молитвы 365 дней в году, это приведет к серьезному конфликту в сфере безопасности. Смотрич заявил, что ПА должна быть демонтирована, но он вскоре обнаружит, что альтернативой Палестинской автономии является ХАМАС. Но мы должны дать Нетаниягу возможность сформировать правительство и молиться за лучшее”.



Когда его спросили о желании председателя Арье Дери стать министром финансов, он ответил: “В моих глазах Дери не может быть министром. Немного нелепо когда, тот, кто уже сидел в тюрьме за получение взятки и за неуплату налогов, собирается стать министром финансов. Я думаю, что здесь есть серьезная проблема моральная проблема”.