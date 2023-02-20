



Массовые протесты готовятся в Иерусалиме перед голосованием по судебной реформе

Почти два месяца яростных споров между сторонниками и противниками планов правительства по радикальной реформе судебной системы страны должны завершиться в понедельник. Законодатели подготовили запланированную заявку на продвижение части спорного пакета изменений, который прошел первое серьезное препятствие в Кнессете.



Готовя почву для битвы, организаторы протеста объявили понедельник "национальным днем ​​борьбы", призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям, которые, как они надеются, поднимут оппозицию правительству до критичного состояния.



Голосование и протесты ознаменуют собой самый судьбоносный день для спорной судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который ограничит право БАГАЦа отменять определенные решения Кнессета или правительства.



Противники реформы, среди которых есть представители не только судебной системы, но и общественные деятели и бизнесмены, предупредили, что эти шаги по существу нейтрализуют демократическую систему сдержек и противовесов Израиля. Еженедельные акции протеста собирают на улицах 100 000 и более человек, что заставляет правительство идти на компромисс.



Сторонники реформы отвергают критику и говорят, что это изменит баланс между судьями и политиками в пользу демократически избранных законодателей.



Организаторы сообщили полиции, что ожидают около 30 000 протестующих возле Кнессета для демонстрации в 14:00, хотя власти ожидают, что их число будет значительно больше, сообщают новости 12 канала. Неделю назад в Иерусалиме прошла аналогичная демонстрация, в которой приняли участие около 70 000 человек.



В рамках подготовки полиция установила второй ряд баррикад, защищающих здание парламента, сообщает телеканал. Ожидается, что к акции протеста будут привлечены сотни дополнительных полицейских.



Начиная с 16:00 законодатели внутри соберутся на пленуме для рассмотрения в первом чтении законопроекта, который предоставит правящей коалиции контроль над Комитетом по назначениям судей.



Борьба за реформу разожгла страсти по обе стороны, причем как сторонники, так и противники описывают эту борьбу как экзистенциальную битву за душу израильской демократии.



Организаторы протеста заявили, что "в связи с принятием законопроекта диктатора протесты будут усиливаться", сообщают новости 12 канала.



За основной акцией протеста последует шествие при свечах от площади Агранат, близлежащие дороги, как ожидается, будут перекрыты. Организаторы призвали противников законопроекта также принять участие в других акциях, таких как акции протеста возле школ с 8 до 10 утра и марши с флагами в различных местах по всей стране в 10 часов утра. Крупномасштабные акции протеста также запланированы в Тель-Авиве и других местах.