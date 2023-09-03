



Массовые беспорядки в Тель-Авиве: "эритрейцы пытались убить полицейских"



Депутат Кнессета Альмог Коэн (религиозный сионизм) прокомментировал массовые беспорядки в Тель-Авиве и осудил насилие, учиненное эритрейскими мигрантами.



В столкновениях между сторонниками и противниками эритрейского режима, в результате которых пострадали 170 человек, включая полицейских, прибывших для разгона демонстраций.



Коэн заявил: “Там просто пытались убить полицейских. Я желаю скорейшего выздоровления раненым полицейским. Мои товарищи с которыми я служил в ЯСАМ, говорят, что не видели ничего подобного даже во время волны террора”.



Коэн поддержал применение оружия против погромщиков, подчеркнув, что жизни полицейских угрожала прямая опасность.