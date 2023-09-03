Новости » Политика
Массовые беспорядки в Тель-Авиве: "эритрейцы пытались убить полицейских"
03.09.2023 11:03 Аркадий Бочаровский

Массовые беспорядки в Тель-Авиве: "эритрейцы пытались убить полицейских"


Депутат Кнессета Альмог Коэн (религиозный сионизм) прокомментировал массовые беспорядки в Тель-Авиве и осудил насилие, учиненное эритрейскими мигрантами.

В столкновениях между сторонниками и противниками эритрейского режима, в результате которых пострадали 170 человек, включая полицейских, прибывших для разгона демонстраций.

Коэн заявил: “Там просто пытались убить полицейских. Я желаю скорейшего выздоровления раненым полицейским. Мои товарищи с которыми я служил в ЯСАМ, говорят, что не видели ничего подобного даже во время волны террора”.

Коэн поддержал применение оружия против погромщиков, подчеркнув, что жизни полицейских угрожала прямая опасность. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы