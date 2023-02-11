



Массовое перекрытие улиц в Тель-Авиве

Полиция готовится к демонстрации, которая должна состояться сегодня вечером, 11 февраля в Тель-Авиве - в знак протеста против правовой революции, запланированной министром юстиции Яривом Левиным.



Ожидается, что многие дороги и улицы будут перекрыты, начиная с 16:45 и до окончания демонстрации. Полиция заявила, что "в связи с перекрытием дорог возможны большие пробки по всему городу".



В то же время руководители штаба борьбы отметили, что на данный момент десятки организаций, компаний иНГО объявили о том, что присоединятся к демонстрации и остановке работы экономики в предстоящий понедельник: "Это день, когда должны быть приняты первые диктаторские законы, и мы призываем граждан отправиться в Иерусалим на демонстрацию перед Кнессетом, начиная с 12:00".



Дороги и участки улиц, которые будут перекрыты сегодня вечером в Тель-Авиве, начиная с 16:45





Улица Каплан - от Ибн Гвироль до Менахем Бегин в обоих направлениях, улица Леонардо да Винчи - от Хафтман до Шауль Ха Мелех в обоих направлениях, улица Ласков - от Хафтман до Каплана В северном направлении, улица Арния - от улицы Ха-Арбаа до Каплан в северном направлении, улица Ибн Гвироль - между Шауль Ха Мелех и Марморек в обоих направлениях, улица Дизенгоф - между Губерман и Ибн Гвироль в обоих направлениях.



Дороги и участки улиц, которые будут перекрыты сегодня вечером в Тель-Авиве, начиная с 17:30



Жаботинский (Рамат-Ган) - от улицы Абба Хиллель на перекрестке в направлении на юг, Ха Масгер - от улицы Ицхак Саде до улицы Менахем Бегин в направлении на север, улица Намир - от Пинкас до Шауль Ха Мелех в направлении на юг, Менахем Бегин - от Шауль Ха Мелех до улицы Хашмонаим в обоих направлениях.



Дороги и участки улиц, которые будут перекрыты сегодня вечером в Тель-Авиве, начиная с 18:00



Ха Масгер - от Ицхак Саде до Менахема Бегин в северном направлении, Шалом - от улицы Моше Даян до улицы Игаль Алон в западном направлении, подъемы к развязке Шалом на шоссе Аялон с севера и юга.



Дороги и участки улиц, которые будут перекрыты сегодня вечером в Тель-Авиве, начиная с 19:45



Парашат Драхим - от Менахем Бегин до Намир в обоих направлениях (включая выезд с автовокзала), Арлозоров - от Вайцман до Намир восточном направлении, Арлозоров - от Генриетта Сольд до Намир в восточном направлении.



Полиция призывает население соответствующим образом планировать свои поездки и пользоваться приложением Waze, где будут отмечены дорожные заграждения.

