



Массовая демонстрация правых у здания БАГАЦа в Иерусалиме



В преддверии сканальных слушаний в БАГАЦе по вопросу отмены принятых коалицией законов сторонники судебной реформы намерены провести вечером 7 сентября митинг в Иерусалиме и призвать высшую судебную инстанцию не вмешиваться.



Организаторы акции, получившей название "Демонстрация свободы", заявляют, что высшие судьи страны "не имеют права аннулировать выбор народа", и призывают их не "втягивать государство в конституционный кризис".



На мероприятии выступят министр финансов Бецалель Смотрич, профессор Элиша Хаас, доктор Керен Асаяг и адвокат Михаэль Дворин.



В четверг полиция сообщила, что дороги вокруг Верховного суда и Кнессета будут перекрыты примерно с 16:00.



Митинг состоится за несколько дней до слушаний в Верховном суде 12 сентября по петициям против закона о разумности - части судебной реформы правительства, которая запрещает судам вмешиваться в решения правительства и министерств на основании их "разумности".



Позже, 28 сентября, состоятся отдельные слушания по петициям против закона, защищающего премьер-министров от отстранения от власти.



В преддверии демонстрации Смотрич заявил в среду, что "мы не позволим Верховному суду аннулировать Основные законы, что, очевидно, означает забрать наши бюллетени [с выборов] и выбросить их в мусор".



"Когда БАГАЦ аннулирует основные законы, он отнимает у нас свободу и право выбора и решает, что он - законодатель, а не Кнессет", - добавил он.