



Массовая акция протеста в Тель-Авиве продолжится после терактов и насилия

Организаторы запланированной в субботу массовой антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве заявили, что демонстрация пройдет, как и планировалось, но позже они согласились на просьбу полиции отменить марш по городу.



Несколько сотен тысяч человек каждую субботу в течение последних 14 недель проводят масштабные акции протеста против судебной реформы, при этом демонстрации продолжаются даже после того, как коалиция приостановила принятие законодательства. Тем не менее, полиция попросила организаторов отменить марш в субботу вечером после двух терактов за один день и на фоне высокой напряженности по всей стране.



В заявлении организаторы протеста заявили, что они “полностью координируют свои действия” с полицией и что, хотя марш был отменен, основной протест на улице Каплан в Тель-Авиве состоится.



“Правительство Израиля терпит неудачу во всех областях”, – заявили они.



Однако оппозиционеры отметили, что “протест будет проходить по специальной программе, разделяя горе семей потерпевших и предлагая поддержку службам безопасности и жителям в зонах конфликта”.



Группы израильских военных резервистов, в том числе пилоты и офицеры спецназа, сыграли ключевую роль в протестах, угрожая отказаться от дежурства в резерве, если реформа будет продолжен. Однако, они отозвали свои угрозы, пока идут переговоры.

“Мы продолжим нести службу в резерве и поддерживать ЦАХАЛ и силы безопасности, как будто войны против диктатуры нет”, – говорится в их заявлении.



Нетаниягу объявил, что приостанавливает действие закона около двух недель назад, указав, что “тайм-аут продлится до следующей сессии Кнессета”, которая начнется 30 апреля.



Но он подчеркнул, что "капитальный ремонт" так или иначе пройдет, а "утерянный баланс" между ветвями власти будет восстановлен.



“Мы не откажемся от пути, на который нас избрали”, – пообещал он.