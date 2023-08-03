



Масштабный кризис в Strauss из-за "бойкота Инона Магаля"



Масштабная акция протеста, начавшаяся после призыва ведущего программы "Патриоты" 14-го канала Янона Магаля к бойкоту против компании Strauss набирает обороты.



Strauss решил немедленно прекратить трансляцию рекламы на 14-м канале после того как в эфире “Патриотов” адвокат Ари Шамай заявил, что если БАГАЦ отменяет “персональные законы” членов коалиции, точно также он должен отменить персональный закон Игаля Амира, убийцы премьер-министра Ицхака Рабина, согласно которому тот не может быть помилован.



Волна обращений с требованием отказаться от сервиса Strauss Тами 4 привела, по утверждению Магаля, к краху горячей линии Тами 4 во вторник и ее закрытию компанией Strauss.



Магаль рассказал о своем разговоре с человеком, который утверждает, что его жена работает в отделе клиентских соглашений Тами 4. Он поведал о драме, которая разворачивается в Тами 4 после бойкота, объявленного ведущим "Патриотов", и написал: "Мне позвонили сегодня в середине программы: "Моя жена работает в отделе договоров на Тами-4 Там сумасшедший кризис, отмены, я уже не говорю десятки, тысячи!!! Отдел разваливается".



В разговоре тот же человек сказал: "Моя жена работает в отделе договоров Тами 4 по продлению договоров, по продлению договоров, и мне только что позвонила она и плакала, там сумасшедший кризис, отмены, не десятками, а тысячами. Отдел там разваливается и не знает, что делать, все сотрудники злятся, потому что их зарплата зависит от продления договоров, это не процент, это цель, они должны ее достичь. Тысячи отказов, не десятки и не сотни, целые компании, "отключите четыре устройства, восемь устройств, девять устройств".

