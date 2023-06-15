



Масштабные учения: Что будет в Израиле, если ЦАХАЛ ударит по Ирану?

На прошлой неделе Командование тыла во главе с Рафи Мило провело учения “Твердая рука”, имитирующие конфликт на нескольких фронтах, в ходе которых ВВС отрабатывали, в том числе и нанесение ударов по целям в Иране. По сценарию в ответ на удары Израиля будут выпущены ракеты из Ирана и проиранских шиитских ополченцев из Ирака, Сирии, Ливана и Газы, причем большая часть целей приходится на северные районы и Хайфу. Все это может сопровождаться насильственными беспорядками внутри Израиля.



Командование тыла отработало сценарий, согласно которому в результате обстрелов ракетами и тяжелыми боеголовками около сотни мирных жителей в тылу могут быть убиты и около тысячи – ранены. При таком сценарии экстренные службы столкнулись бы с более чем тысячей очагов разрушений. Сценарий также включал предполагаемый ущерб инфраструктуре электроснабжения и водоснабжения, базам ЦАХАЛа и населенным пунктам.



“Мы отработали экстремальный сценарий и готовимся к нему со всей серьезностью”, – говорит сотрудник службы безопасности. “Возможность вести огонь в тылу из нескольких точек в таком крупном масштабе приводит к большому количеству зон бедствий и масштабам разрушений, которых Израиль не испытывал с момента создания государства”. Источник пояснил, что такой сценарий может нанести ущерб функциональной непрерывности страны, частично из-за отключения электроэнергии.



“Мы столкнемся с проблемами различного рода, такими как персонал, не прибывающий на важные объекты из-за боязни ракетного обстрела и разрушений, например, работники больниц, аптек, водители и работники инфраструктурных компаний, и это нанесет ущерб функциональной непрерывности экономики”.



В учениях “Твердая рука” была интегрирована сотовая трансляция, которая позволит Командованию тыла отправлять предупреждающие сообщения гражданам о ракетных и ракетных угрозах, даже если пользователь не загрузил приложение Командования тыла. Также сообщения будут отправляться гражданину на том языке, на котором пользователь управляет устройством.



Командование тыла отрабатывало также эвакуацию мирных жителей из 50 населенных пунктов. Кроме того, была проведена учебная тревога для лиц с особыми потребностями, а также пациентов, находящихся на ИВЛ, и лиц с различными формами инвалидности из города Шломи в приемные отделения, принадлежащие Министерству здравоохранения.



На разборе учений вновь поднимался вопрос о нехватке укрытий на севере. Также было принято решение о создании штаба Командования тыла, при котором солдаты, не участвующие в боевых действиях, будут оказывать помощь в обеспечении социальной, медицинской и продовольственной помощи населению в основных центрах эвакуации.



Также выяснилось, что существует сценарий массовой эвакуации граждан с севера на юг, в связи с чем министру обороны Йоаву Галанту было внесено предложение по программе, согласно которой граждане, эвакуирующиеся самостоятельно в своих собственных автомобилях получат государственную помощь для финансирования их проживания в гостевых домах и гостиницах.