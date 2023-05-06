



Масло из Иерусалима будет использовано в сегодняшней коронации Чарльза III

Масло производили из оливковых рощ на Елеонской горе, из монастыря Марии Магдалины и Вознесенского монастыря. Монастырь Марии Магдалины имеет личную связь с королем, так как это место захоронения принцессы Греции Алисы, его бабушки.



Масла были отжаты недалеко от Вифлеема и ароматизированы эфирными маслами, такими как кунжут, роза, жасмин, корица, нероли, бензоин, амбра и цветы апельсина.



Затем масла были освящены Патриархом Иерусалимским Блаженнейшим Патриархом Феофилом III и англиканским архиепископом в Иерусалиме Высокопреосвященным Хосамом Наумом на церемонии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.



Формула основана на той же, что использовалась во время коронации покойной королевы Елизаветы II в 1953 году. Эта формула использовалась сотни лет.

Коронация короля Чарльза III состоится сегодня, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве, Масло было благословлено находящимися в Иерусалиме лидерами Греческой православной церкви и Англиканской церкви.



церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.



Архиепископ Кентерберийский сказал о посвящении: “Это демонстрирует глубокую историческую связь между коронацией, Библией и Святой Землей . От древних королей до наших дней монархи были помазаны маслом из этого священного места”. Традиция помазания царей святым маслом в Европе восходит к той же традиции, которую использовали древние израильтяне.



Эта коронация будет примечательна тем, что в ней впервые будут участвовать нехристианские религиозные деятели, такие как главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис.







