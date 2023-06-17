



"Маски сняты": Израиль проводит 24-ю неделю протестов

В субботу, 17 июня, стартовали очередные акции протеста против правовой реформы, которые проходят по всему Израилю уже 24-ю неделю подряд.



Демонстрации проходят после бурной недели в Кнессете, в ходе которой лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц объявили о приостановке переговоров в резиденции президента.



По словам организаторов, акции проводятся примерно в 150 местах по всей стране. Основное мероприятие состоится на Каплан в Тель-Авиве. Сегодня на главной сцене должны выступить Ципи Ливни, временный председатель коллегии адвокатов Амит Бахар, известные предприниматели и независимая журналистка Орли Барлев. Еженедельный марш стартует в 19:00 с площади Дизенгоф.



"На этой неделе маски были окончательно сняты, переговоры у президента прекратились, когда стало ясно, что Нетаниягу и Левин хотят назначать судей и превратить Израиль в диктатуру. Единственное, что может их остановить - это люди, которые продолжают выходить на улицы, чтобы защищать демократию. Все предельно просто: пока народ выходит, Израиль останется демократией", - сказали организаторы протеста.



Еще до возобновления демонстраций сегодня утром около 130 человек провели митинг перед домом Лапида, призвав его ни в коем случае не возвращаться к переговорам.