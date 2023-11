Маск: "Я не антисемит, я - философствующий"

Илон Маск на саммите DealBook New York Times назвал свой антисемитский твит "возможно, худшим, который он когда-либо писал". Впрочем миллиардер подчеркнул, что не является антисемитом: "Я на самом деле философствующий".



Что касается рекламодателей, которые покинули и покидают его соцсеть Х после проявлений антисемитизма, Маска сказал:

"Если кто-то собирается шантажировать меня рекламой или деньгами, идите к черту!"

Elon Musk reacts to advertiser boycotts:



"If somebody is gonna try to blackmail me with money… Go f*ck yourself."



Host is stunned and speechless.



Elon repeats: "Go f*ck yourself." pic.twitter.com/MCDo2jlBBU