



Маск придумал оправдание своей любви к России

Американский миллиардер Илон Маск, который предположительно способствовал срыву украинской атаки на флот РФ, не считает себя предателем.



"Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко", - написал он в соцсети Х.



Напомним, телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.



Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".



Позже стало известно, что Маск передал своему биографу частные сообщения от вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение.



Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.