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Маск придумал новую причину отключения Starlink в Крыму
13.09.2023 15:47 Раиса Вовк

Маск придумал новую причину отключения Starlink в Крыму

Американский миллиардер Илон Маск назвал новую причину отключения спутникового интернета Starlink в оккупированном Крыму. Он объяснил свое решение санкциями. Об этом он заявил на технологической конференции All-In Summit.

Маск заявил, что включить интернет в Крыму ему не разрешили санкции США, введенные против России.

"Причина, по которой его (Starlink, - ред.) отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не позволено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США" , - заявил основатель SpaceX.

По его словам, Украина не предупреждала, что ей нужна связь в районе Крыма. Запрос от Киева якобы поступил практически "посреди ночи".

Маск добавил, что, поняв планы Украины, SpaceX отказала. Скальный миллиардер сравнил запрос на включение связи в Крыму с атакой типа "Перл-Гарбор" (атака японцев на американские силы на военно-морской базе в Перл-Гарборе в 1941 году).

При этом Макс подчеркнул, что подключил бы Starlink в случае указания Белого дома.

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