



Маск придумал новую причину отключения Starlink в Крыму

Американский миллиардер Илон Маск назвал новую причину отключения спутникового интернета Starlink в оккупированном Крыму. Он объяснил свое решение санкциями. Об этом он заявил на технологической конференции All-In Summit.



Маск заявил, что включить интернет в Крыму ему не разрешили санкции США, введенные против России.



"Причина, по которой его (Starlink, - ред.) отключили действительно интересная, потому что США ввели санкции против РФ и нам фактически не позволено... это включает Крым под санкции и нам фактически запрещено включать подключение к стране без одобрения правительства США" , - заявил основатель SpaceX.



По его словам, Украина не предупреждала, что ей нужна связь в районе Крыма. Запрос от Киева якобы поступил практически "посреди ночи".



Маск добавил, что, поняв планы Украины, SpaceX отказала. Скальный миллиардер сравнил запрос на включение связи в Крыму с атакой типа "Перл-Гарбор" (атака японцев на американские силы на военно-морской базе в Перл-Гарборе в 1941 году).



При этом Макс подчеркнул, что подключил бы Starlink в случае указания Белого дома.