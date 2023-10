Маск: позиция Хаменеи - не просто поддержка палестинцев

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал слова верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи относительно террористических атак ХАМАСа на Израиль.



"Официальная позиция Хаменеи ясна: фактической целью является уничтожение Израиля, а не просто поддержка палестинцев. Этого не произойдет", - подчеркнул Маск.



По словам предпринимателя, десятилетие за десятилетиями тянется бесконечный цикл насилия и мести.



"Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом", - добавил Маск.





Khamenei’s official position is clear that the eradication of Israel is the actual goal, not just supporting Palestinians.



That will not happen. All that actually happens, decade after decade, is a never-ending cycle of violence and vengeance.



Stoking the fires of hatred isn’t… https://t.co/ffNuY9AgAC