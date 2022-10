Глава МО Литвы Арвидас Анушаускас считает, что бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского лидера Владимира Путина, который грозит миру ядерным оружием. Об этом он написал в Twitter.



В западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвоях с ядерным оружием".



Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но наведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.



"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", — написал Анушаускас.

After putin waved some flags about nuclear weapon, misinformation about alleged "nuclear weapon convoys" started circulating in Western media. This is not happening but "nuclear temperature" induced by Kremlin is paying dividends of fear. Elon Musk was the first to fall for it.