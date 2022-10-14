



Маск подтвердил, что не будет бесплатно передавать Украине "старлинки"

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.



Exactly. Unlike most of the other companies on the top 10 biggest defense contractors list, SpaceX is not publicly traded and doesn't have huge revenue (yet). — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 14, 2022

Напомним, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".Также недавно миллиардер попал в скандал после предложения организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН.