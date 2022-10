Маск подтвердил, что не будет бесплатно передавать Украине "старлинки"

Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.



"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.



Exactly. Unlike most of the other companies on the top 10 biggest defense contractors list, SpaceX is not publicly traded and doesn't have huge revenue (yet).