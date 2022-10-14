Маск подтвердил, что не будет бесплатно передавать Украине "старлинки"
Основатель SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он больше не планирует бесплатно финансировать услуги Starlink для Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно и отправить еще несколько тысяч терминалов, использующих данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это глупо", - написал Маск.
Напомним, что SpaceX обратилась к Пентагону с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не в состоянии "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
Exactly. Unlike most of the other companies on the top 10 biggest defense contractors list, SpaceX is not publicly traded and doesn't have huge revenue (yet).— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 14, 2022
Также недавно миллиардер попал в скандал после предложения организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН.