



Маск оскандалился "мемом" о Зеленском

Американский миллиардер Илон Маск оскандалился очередным твитом об Украине.



В этот раз он опубликовал "мем" с президентом страны Владимиром Зеленским, "пошутив" таким образом о военной помощи Украине.



"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи", - подписано под картинкой, на которой Зеленский якобы сидит за партой с грустным выражением лица.







Такой "шуткой" предприниматель поделился на фоне скандального разоблачения о том, что отключал Starlink в Крыму, чтобы сорвать операцию ВСУ. Сам Маск тогда объяснил это тем, что просто его "не включил".



"Поступил срочный запрос от власти подключить "Старлинк" по всему пути в Севастополь. Намерение было понятно – потопить большинство кораблей русского флота на якорной стоянке. Если бы я согласился, то "Старлинк" был бы полностью вовлечен в серьезный акт войны и эскалацию конфликта", - оправдался он.