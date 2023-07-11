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Машины скорой помощи не могут попасть на срочные вызовы из-за перекрытий дорог
11.07.2023 10:23 Аркадий Бочаровский

Машины скорой помощи не могут попасть на срочные вызовы из-за перекрытий дорог


Медицинские бригады и спасательные службы сообщили, что из-за протестов и перекрытий дорог зафиксировано много задержек в выездах по экстренным вызовам. 

Один из случаев, получивших широкую огласку, произошел в Модиине, когда по сообщению Меира Марциано реанимобиль MADA, вызванный для оказания экстренной помощи человеку с одышкой, задержался в пути на полчаса при том, что поездка должна была занять около 10 минут. Это произошло из-за пробок, созданных левыми активистами, перекрывшими дороги.

В MADA просят власти разрешить движение по дорогам машинам скорой помощи. В настоящее время, несмотря на усиление мотоциклистами, командам требуется много времени, чтобы добраться до пациентов и больниц.
 

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