



"Машина террора ликвидировала Ави Хими"

В колонке, опубликованной в газете "Гаарец", журналист Ури Мисгав атакует журналистку Аелу Хассон после ее расследования деяний Ави Хими, который выступил в качестве одного из из лидеров протеста против правовой реформы под руководством министра Ярива Левина.



Молодая адвокат сняла Хими в тот момент, когда он совершал перед ней акт онанизма во время видеозвонка.



"Мафия расправилась с Ави Хими", - сообщает читателям Мисгав и объясняет, что "возникла острая необходимость позаботиться о нем, после того как он выступил против переворота, продвигаемого мафией, чтобы обезопасить двух своих главарей от угрозы закона".



По его словам, "мафия хотела убрать Хими" по двум причинам, известным с рассвета истории преступных организаций: чтобы нейтрализовать прямую угрозу и чтобы послать сигнал любому, кто вздумает бросить вызов правлению мафии.



"В прошлом они делали это с помощью взрывного устройства, прикрепленного к машине, или убийцы в маске. Сегодня они используют "расследование", представленное Аелой Хасон", - написал Мисгав.



Позже Мисгав пишет о других расследованиях Аелы Хассон, касающихся доставки еды из ресторанов семье бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, расходов на охрану дома Беннета и расследования туалетов в деле Гидеона Саара. В заключение он сказал: "Они годами пытаются сделать это с Сааром, с Эхудом Бараком, с любым, кто не прогибается перед ними. Уничтоженный ими Хими использовал выражение "машина по производству яда", но это слишком мягкое выражение. Это - машина террора".