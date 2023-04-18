



Марш живых: президент Италии осудил Россию за войну в Украине

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил на Марше живых по случаю Дня памяти жертв Холокоста.



Вспоминая зверства нацистов, он прокомментировал войну, которая развязала Россия в Украине.



"Мы собрались, чтобы вспомнить и отдать дань уважения миллионам жертв кровожадного нацистского режима. Сегодня, когда дебаты, отравившие 1930-е годы, вновь всплывают на поверхность, когда Россия жестоко нападает на Украину, память о Холокосте остается вечным напоминанием, которое нельзя игнорировать", — сказал Маттарелла.

