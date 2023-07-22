



Марш "за спасение демократии" добрался до Иерусалима - прямая трансляция

Протестующие, участвующие в марше на Иерусалим, достигли въезда в город после того, как отправились во вторник вечером, чтобы "спасти демократию, остановив принятие первого законопроекта в пакете коалиционных реформ судебной системы".



Часть трассы 1 перекрыта из-за большого количества прибывающих в столицу демонстрантов.



По оценке фирмы Crowd Solutions, цитируемой новостями Channel 13, в марше принимают участие около 72 000 человек.