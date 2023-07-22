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Марш "за спасение демократии" добрался до Иерусалима - прямая трансляция
22.07.2023 19:18 Евгения Маркова

Марш "за спасение демократии" добрался до Иерусалима - прямая трансляция

Протестующие, участвующие в марше на Иерусалим, достигли въезда в город после того, как отправились во вторник вечером, чтобы "спасти демократию, остановив принятие первого законопроекта в пакете коалиционных реформ судебной системы".

Часть трассы 1 перекрыта из-за большого количества прибывающих в столицу демонстрантов.

По оценке фирмы Crowd Solutions, цитируемой новостями Channel 13, в марше принимают участие около 72 000 человек.

 

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