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Факельное шестивие противников реформ по бульвару Ротшильд
01.07.2023 19:56 Алина Груднева

Факельное шестивие противников реформ по бульвару Ротшильд

Вечером, 1 июля, стартовал марш демонстрантов против правовой реформы в сторону Каплан в Тель-Авиве.

В сети показали видео.

Противники правовой реформы устроили факельное шествие по бульвару Ротшильд.


Ожидается, что сегодня на главной сцене выступят мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, основательница движения "женщины в красном" Моран Зер Катценштейн, задержанная на прошлой неделе возле дома министра Май Голан, а также предприниматель Моше Редман.
 

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