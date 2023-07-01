



Факельное шестивие противников реформ по бульвару Ротшильд

Вечером, 1 июля, стартовал марш демонстрантов против правовой реформы в сторону Каплан в Тель-Авиве.



В сети показали видео.



Противники правовой реформы устроили факельное шествие по бульвару Ротшильд.





Ожидается, что сегодня на главной сцене выступят мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, основательница движения "женщины в красном" Моран Зер Катценштейн, задержанная на прошлой неделе возле дома министра Май Голан, а также предприниматель Моше Редман.

