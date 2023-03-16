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Марш в поддержку правовой реформы в Университете Тель-Авива
16.03.2023 20:05 Аркадий Бочаровский

Марш в поддержку правовой реформы в Университете Тель-Авива


Сегодня вечером большое количество израильтян прибыли на площадь Энтин в Тель-Авиве (Тель-Авивский университет) на марш поддержки правовой реформы, организованный движением "Если хочешь".

Матан Пелег, председатель движения Им Тирцу, сказал: "Даже в мире высоких технологий, как среди резервистов, так и среди народа, есть явное большинство, которое выступает против анархии и поддерживает значительные изменения в системе правосудия. Народ Израиля проголосовал и принял решение об этом на выборах.

После десятилетия, в течение которого судьи БАГАЦа признали недействительными 16 законов, принятых Кнессетом, нет никакого спасения от того, чтобы возглавить реальные и значительные перемены.

Мы призываем избранных депутатов не сдаваться перед проектами, представляющими меньшинство, которое не преодолело избиратеьный барьер, и уж тем более не бояться анархистов. Народ выбрал правовую реформу, и это то, что народ должен принять".

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