



Марш в поддержку правовой реформы в Университете Тель-Авива



Сегодня вечером большое количество израильтян прибыли на площадь Энтин в Тель-Авиве (Тель-Авивский университет) на марш поддержки правовой реформы, организованный движением "Если хочешь".



Матан Пелег, председатель движения Им Тирцу, сказал: "Даже в мире высоких технологий, как среди резервистов, так и среди народа, есть явное большинство, которое выступает против анархии и поддерживает значительные изменения в системе правосудия. Народ Израиля проголосовал и принял решение об этом на выборах.



После десятилетия, в течение которого судьи БАГАЦа признали недействительными 16 законов, принятых Кнессетом, нет никакого спасения от того, чтобы возглавить реальные и значительные перемены.



Мы призываем избранных депутатов не сдаваться перед проектами, представляющими меньшинство, которое не преодолело избиратеьный барьер, и уж тем более не бояться анархистов. Народ выбрал правовую реформу, и это то, что народ должен принять".