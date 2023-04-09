



Марш правых в Самарии в понедельник вызовет перенапряжение сил безопасности

Сотрудники службы безопасности предупредили в воскресенье, что марш в Самарии, запланированный правыми группами и намеченный на понедельник, окажет большое давление на силы безопасности, которые уже “рассредоточены” из-за резко усилившейся напряженности между израильтянами и палестинцами на Западном берегу, а также на несколько других фронтов.



Марш должен начаться на перекрестке Тапуа в пяти километрах от палестинского города Хавара, который в последние месяцы стал местом многочисленных террористических атак со стороны палестинцев, а также мести сотен поселенцев и финиширует на аванпосте поселения Эвятар.

Ожидается, что в трехкилометровом марше примут участие семь министров, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, а также другие члены коалиции.



“Марш был одобрен соответствующими органами, но мы уже переживаем волну террора – акция потребует, чтобы силы безопасности выделили для него офицеров, которые должны выполнять другие миссии”, – сообщил анонимно сотрудник службы безопасности.



“В минувшие выходные было совершено более 20 инцидентов, связанных с националистическими преступлениями, которые бросили вызов силам безопасности, и без того рассредоточенным”, – сказал источник. “Националистические преступления только усиливают страх и отвлекают силы безопасности от их основной задачи – преследования террористов”.



Марш в Самарии пройдет в разгар священного для ислама месяца Рамадан, который в этом году снова совпадает с еврейским праздником Песах и, как известно, является периодом высокой напряженности между израильскими силами и палестинцами.



Министр обороны Йоав Галлант в субботу приказал ЦАХАЛу продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов в ПА и Газе для палестинцев, не позволяя им принимать участие в молитвах в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, несмотря на продолжающийся месяц Рамадан.