



Марш к Кнессету против судебной реформы собрал десятки тысяч людей – видео

Десятки тысяч протестующих присоединились к массовому шествию к Кнессету в Иерусалиме в субботу, 22 июля в рамках последней попытки коалиции принять закон, который ограничит судебный надзор за ее решениями.



Протестующие приостановили марш в пятницу вечером, чтобы поужинать перегруппироваться перед последним этапом своего пути. Проведя ночь в Шореше, недалеко от Иерусалима, участников марша накормили завтраком их сторонники, и они продолжили шествие в столицу.



Тысячи других людей со всей страны присоединились к группе на последнем этапе марша, большая часть которого проходила в сильную жару. Колонна людей растянулась на несколько километров, и еще сотни собрались на мостах, пересекающих маршрут, подбадривая участников марша.



Движение в этом районе замедлилось, поскольку люди шли по обочине шоссе №1, хотя протестующие не блокировали движение намеренно. Сотни автомобилей были припаркованы вдоль обочин дорог, брошенные теми, кто присоединился к шествию.



Ожидается, что новые колонны автомобилей прибудут в этот район в субботу днем, и ожидается, что еще десятки тысяч присоединятся к маршу на последнем участке через Иерусалим.



Марш стал знаковым событием протестного движения, поскольку он начался с горстки людей в Тель-Авиве во вторник вечером и завершится у здания

Кнессета в Иерусалиме. Затем организаторы планируют установить палатки в Ган-Захере и оставаться там в течение неопределенного времени, поскольку коалиция готовится принять закон об “основании разумности”.



Ожидается, что наряду с массовыми протестами у Кнессета в субботу вечером противники закона проведут митинги у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, а также на улице Каплан в Тель-Авиве. Запланированы и другие акции протеста.







אין זה מטורף אמאלה ואבאלה



צילם ⁦@ofri_r⁩ pic.twitter.com/THJUBLMUYz — לירי בורק שביט (@lirishavit) July 22, 2023