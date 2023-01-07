"Марш Гнева" в Тель-Авиве
В израильских СМИ сообщают подробности о “Марше Гнева” в Тель-Авиве.
На мероприятие явилась бывшая заместитель юридического советника правительства госпожа Дана Зильбер.
Организатор “Марша Гнева”, движение "Стоим вместе" заявило: "Экстремистские и опасные элементы в новом правительстве уже планируют, как навредить всем нам: как углубить расистскую дискриминацию арабских граждан, как сократить социальные бюджеты, как дискриминировать по признаку гендерной принадлежности.
Мы не будем сидеть дома сложа руки и не поддадимся отчаянию и разочарованию. Где есть борьба - там есть и надежда. И мы пойдем бороться за дом каждого из нас".
Председатель партии Авода, бывший министр Мерав Михаэли сказал на демонстрации: "Какая энергия на площади Габима! Вместе с тысячами удивительных демонстрантов мы вышли на протест и прокричали ясным голосом - нашу страну нельзя уничтожить! Мы будем продолжать бороться за нашу демократию".
В начале демонстраций "Черные флаги" заявили: "Нетаниягу, пытаясь избежать тюрьмы, стремится уничтожить каждый демократический символ. Переворот столкнется с израильским народом, решительно настроенным на сохранение демократии - и потерпит поражение".