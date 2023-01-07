



"Марш Гнева" в Тель-Авиве

В израильских СМИ сообщают подробности о “Марше Гнева” в Тель-Авиве.



На мероприятие явилась бывшая заместитель юридического советника правительства госпожа Дана Зильбер.



Организатор “Марша Гнева”, движение "Стоим вместе" заявило: "Экстремистские и опасные элементы в новом правительстве уже планируют, как навредить всем нам: как углубить расистскую дискриминацию арабских граждан, как сократить социальные бюджеты, как дискриминировать по признаку гендерной принадлежности.



ומי תומך בהפגנות ״למען מערכת המשפט״.

כמובן שלא מדרום תל אביב

צריך בגרות בערבית בשביל להיות שם pic.twitter.com/Cp7NGikchf — אריק 🟢 (@anrikodeskalla) January 7, 2023

מוזיאון תל אביב עכשיו. מרגש! pic.twitter.com/VKdzHEgQ6v — Jair Bar (@JairBar4) January 7, 2023

מחאת השוויון: לאחר ההתכנסות המרכזית בכיכר הבימה נגד ההפיכה המשפטית, אלפים נוהרים לכיוון רחבת מוזיאון תל אביב, שם יתמקדו הדוברים בשותפות יהודית ערבית למען דמוקרטיה לכולם. pic.twitter.com/vQJmShPKRH — ישראל פריי (@freyisrael1) January 7, 2023

Мы не будем сидеть дома сложа руки и не поддадимся отчаянию и разочарованию. Где есть борьба - там есть и надежда. И мы пойдем бороться за дом каждого из нас".Председатель партии Авода, бывший министр Мерав Михаэли сказал на демонстрации: "Какая энергия на площади Габима! Вместе с тысячами удивительных демонстрантов мы вышли на протест и прокричали ясным голосом - нашу страну нельзя уничтожить! Мы будем продолжать бороться за нашу демократию".В начале демонстраций "Черные флаги" заявили: "Нетаниягу, пытаясь избежать тюрьмы, стремится уничтожить каждый демократический символ. Переворот столкнется с израильским народом, решительно настроенным на сохранение демократии - и потерпит поражение".