



Марш флагов состоится на будущей неделе и пройдет по обычному маршруту

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение провести марш флагов в День Иерусалима на следующей неделе по “традиционному маршруту”, а именно через мусульманский квартал Старого города. “Исраэль ха-йом” сообщает, что Нетаниягу считает необходимым сделать заявление по этому поводу как можно скорее, чтобы внести ясность в этот вопрос.



Несмотря на текущую напряженную ситуацию с безопасностью, документ, который обсуждался на заседании кабинета министров во вторник, гласил: “Это не драматическое решение, а, скорее, норма в суверенной стране. Так же, как каждое утро восходит солнце, марш будет идти по плану”, – сказано в заявлении.

Силовики и политические чиновники считают, что Марш пройдет по своему обычному маршруту, несмотря на напряженность, связанную с операцией “Щит и стрела”.



“Нетаниягу недвусмысленно дал указание провести Марш, как и планировалось. ХАМАС не имеет права накладывать вето, угрожать и указывать нам, следует ли и где проводить Марш в Иерусалиме”, – цитирует издание слова неназванного чиновника.



Полиции и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру было поручено обеспечить необходимые меры безопасности для проведения Марша. По предварительной оценке, ожидается, что террористические организации не будут пытаться создать какую-либо связь между нынешним раундом боевых действий и Днем Иерусалима, который будет отмечаться в следующий четверг.

