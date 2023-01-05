



Марокко связывает посольство Израиля с признанием Западной Сахары – доклад

Марокко в последние месяцы начало связывать открытие посольства в Тель-Авиве с официальным признанием израильским правительством его суверенитета в Западной Сахаре, сообщили Axios в среду четыре действующих и бывших израильских чиновника, вовлеченных в этот вопрос.



Тогдашний президент США Дональд Трамп согласился признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой ​​в рамках соглашения, по которому Марокко стало четвертой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем. Позже Соединенные Штаты приняли новую официальную карту Марокко, которая включает Западную Сахару.



Марокко открыло офисы дипломатической связи в Израиле вместо посольств, но в январе 2021 года король Мохаммед VI объявил о намерении открыть посольства в рамках следующего этапа процесса.



Согласно отчету Axios , во время визита в Марокко в июне прошлого года тогдашний министр внутренних дел Айелет Шакед сообщила местным СМИ , что Израиль признает марокканский суверенитет над Западной Сахарой. Министерство иностранных дел Израиля опровергло заявление Шакед, заявив, что “план Марокко по автономии Западной Сахары является тонким моментом”.



Несколько недель спустя, согласно Axios , тогдашний министр юстиции Гидеон Саар посетил Марокко и публично заявил, что Западная Сахара является частью Марокко. Но МИД в очередной раз дистанцировался от заявления и повторил свою позицию.



Четыре израильских чиновника сообщили Axios, что в последние месяцы марокканские официальные лица требовали официального признания Израилем Западной Сахары каждый раз, когда израильские официальные лица поднимали вопрос о модернизации офиса связи. По их словам, пока израильское правительство решило не заниматься этим вопросом.



По словам израильских официальных лиц, министерство иностранных дел считает, что марокканцы используют проблему признания в качестве предлога, чтобы не открывать полное посольство в Тель-Авиве из-за местной критики.