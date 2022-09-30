



Марокко подписало энергетическое соглашение с Израилем

Двустороннее соглашение об энергетическом сотрудничестве между Израилем и Марокко было подписано сегодня утром в университете Бар-Илан. При подписании документа присутствовали министр образования Израиля Ифат Шаша-Битон, глава офиса связи Королевства Марокко с Государством Израиль Его Превосходительство Абдеррахима Бейюд, президент Университета Бар-Илан профессор Арье Забан, марокканская делегация высокопоставленных должностных лиц и ученых, ведущие израильские ученые из нескольких университетов, председатель правления Israel Aerospace Industries Амир Перец и высокопоставленные должностные лица израильской энергетической компании.



Израильско-марокканское соглашение о сотрудничестве в области энергетики было подписано между Политехническим университетом Мохаммада VI от имени Марокканского национального консорциума по переходной энергетике (MNETC), в который входят 20 исследовательских групп из различных марокканских университетов, и Израильским национальным консорциумом энергетических исследований (INERC). в которую входят 33 исследовательские группы из семи ведущих израильских академических институтов. Соглашение подписали профессор Аурбахом от имени INERC и г-н Эль Хабти от имени MNETC.



В соответствии с соглашением будут проводиться двусторонние совместные исследования в таких областях, как перезаряжаемые батареи, переработка, солнечная энергия и водородная экономика, а также решение серьезной проблемы Марокко по хранению и транспортировке своей энергии в соседние страны, такие как Испания. Марокко поставило цель производить 52% своей электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.

