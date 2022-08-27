



Марокко отзывает своего посла в Тунисе

Власти Марокко отзывают своего посла в Тунисе, после того, как президент Туниса принял лидера движения "Полисарио", которое борется за независимость Западной Сахары.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Марокко заявило, что решение Туниса пригласить Брахима Гали на саммит по вопросам развития Африки, который Тунис принимает в эти выходные, было "серьезным и беспрецедентным актом, который глубоко ранит чувства марокканского народа".



Тунис в ответ на решение Марокко объявил, что отзывает своего посла в Рабате для консультаций. В МИДе страны подчеркнули, что сохраняют полный "нейтралитет в отношении проблемы Западной Сахары".



Напомним, что Марокко считает своей территорию Западной Сахары