



Марокко: отношения с ЕС под угрозой

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что североафриканская страна является целью преднамеренных атак СМИ и юридических преследований, направленных на подрыв связей с Европейским Союзом, через несколько недель после того, как бельгийские власти обвинили Марокко в крупном коррупционном скандале.



Об этом сообщает Associated Press.



Выступая на пресс-конференции в Рабате с главным дипломатом ЕС, главой внешнеполитического ведомства Жозепом Боррелем, Бурита сказал, что отношения между ЕС и Марокко находятся под угрозой.



"Это партнерство сталкивается с постоянным судебным преследованием. Это партнерство сталкивается с неоднократными атаками в СМИ. Это партнерство также сталкивается с атаками в европейских институтах, особенно в парламенте, из-за вопросов, направленных против Марокко, которые являются результатом расчетов и желания навредить этому партнерству", - сказал он.



В прошлом месяце бельгийская прокуратура заявила, что они подозревают бывшего депутата ЕС Пьера Антонио Панзери "в политическом вмешательстве в дела членов Европейского парламента в интересах Катара и Марокко за плату". Четыре человека находятся под стражей по обвинению в коррупции.